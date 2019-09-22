مال وأعمال

سيكون اليورو على موعد مع بعض البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع وكذلك رهن التطورات على الصعيد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالحرب التجارية والبريكسيت. أما على صعيد البيانات الاقتصادية، لعل الأبرز هو مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي والخدمي المركب الأولي في منطقة اليورو، والذي قد يظهر تحسناً في النمو في شهر سبتمبر إلى 52.2 من 51.9 في أغسطس.

سيركز المستثمرون أيضا على تعليقات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي حينما يدلي بشهادته حول السياسة الاقتصادية والنقدية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل.