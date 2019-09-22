مال وأعمال

انضمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى الوفد البرازيلي برئاسة تيريزا كريستينا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، في زيارة تجارية خاصة إلى أربع دول عربية تشمل مصر، السعودية، الكويت، والإمارات، لمناقشة فرص تنمية الأعمال الزراعية والأمن الغذائي مع مسؤولين رفيعي المستوى من بعض الدول العربية.

وضمت البعثة مندوبين عن 30 شركة ومؤسسة برازيلية متخصصة بالأعمال الزراعية، بما في ذلك ممثلون عن الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وجمعية البروتينات الحيوانية البرازيلية، والاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية، واتحاد صناعة قصب السكر (يونيكا)، والوكالة البرازيلية لتشجيع الصادرات والاستثمار، كما انضم فنيو واختصاصيو الوزارة إلى الوفد الرسمي للبعثة.

وضمت قائمة الشركات الخاصة المشاركة في هذه البعثة كلاً من «جيه بي إس» (JBS)، و»ماستر بوي» (Masterboi) و»غرانجا فاريا» (Granja Faria)، و»كيت إنترناسيونايل تريدير» (Kit Internacional Trader )، و»سي دي أي حلال» ( CDI Halal)، و»منيرفا فودز» (Minerva Foods)، و»مارفريج (Marfrig)، و»بي أر فودز» (BR Foods)، و»سيارا دو برازيل» ( Seara do Brasil) و»فامبراس» (Fambras) و»بيلو أليمنتوس المحدودة» (Bello Alimentos Ltda).

وقال روبينز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية : «تهدف البعثة التجارية إلى فتح فرص جديدة أمام البضائع البرازيلية، بما في ذلك اللحوم البقرية والدواجن والسكر والذرة والقهوة لدخول الأسواق العربية المتنامية وخاصة الكويت. وتأتي هذه البعثة تماشياً مع أهداف الحكومة البرازيلية المتمثلة في تعزيز صادراتها إلى العالم العربي وتطوير علاقاتها الاستثمارية مع الشركات العربية. كما عكست الزيارة الأهمية التي توليها البرازيل لشركائها التجاريين الرئيسيين في الأسواق العربية. ونحن على ثقة من أن الاجتماعات مع كبار المسؤولين ستحقق نتائج مثمرة، ولا سيما في سياق تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة».

وأثبت الوفد التجاري أهميته الاستراتيجية، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه العلاقات التجارية الكويتية البرازيلية، حيث وصل حجم الصادرات البرازيلية إلى الكويت في الفترة بين يناير وأغسطس 2019 إلى 136.42 مليون دولار بواقع 121.95 ألف طن من السلع، في حين بلغت وارداتها من الكويت 94.91 مليون دولار وبواقع 175.33 ألف طن. ووصلت الصادرات البرازيلية من الدجاج البرازيلي إلى الكويت 115.38 مليون دولار بواقع 75.35 ألف طن، خلال نفس الفترة.

