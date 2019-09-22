مرأة

تعد المصممة الاسبانية اغاثا روز دي لابرادا من المصممات المبتكرات اللاتي استطعن خلق خط للموضة يختلف اختلافاً كلياً عن بقية المصممين.

قدمت مجموعتها الجديدة لربيع وخريف 2019 خلال أسبوع أزياء مرسيدس بنز في مدريد.

ويعد أسبوع «مرسيدس بنز» الذي يقام في مدريد من اكبر المنصات التي تروج للموضة الاسبانية على الساحة الدولية، حيث يجتمع أكبر المصممين العالميين الحاليين في مدينة مدريد.

فهو يساهم في اثبات حضور التصميمات الاسبانية كل عام على الساحة العالمية للازياء ويستمر لمدة 5 أيام في مدريد.

اعتمدت اغاثا بدرجة كبيرة على الورود «الفلورال» حيث ظهرت العارضات وهن يرتدين نظارات مصنوعة من الزهور لدرجة اخفت جزءاً كبيراً من وجوههن، كما تزينت الملابس والاحذية بنفس النقوش، وارتدى البعض منهن «مشابك للشعر» على رؤوسهن على شكل قلب.

كما سيطرت الوان الباستيل والاصفر الليموني والخردلي، اضافة الى الالوان الجرئية كالاخضر والبنفسجي والاصفر والازرق والذهبي والفضي والاحمر الداكن.

وسادت أقمشة الحرير والجرسية العروض والقصات غير المتجانسة أي القصيرة من الامام والطويلة من الخلف مع القصات المتهدلة.

