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كشف النجم اللبناني عاصي الحلاني عن آخر تطورات حالته الصحية بعد سقوطه من فوق حصانه الأسبوع الماضي أثناء ممارسته رياضة الفروسية، مؤكدًا أن حالته الصحية أصبحت مستقرة مع العلاج وتتحسن بشكل مستمر.

ويستعد عاصي لإحياء حفلات غنائية عدة بمصر، خلال الفترة المقبلة، منها حفل بمهرجان الموسيقى العربية التي تقام فعالياته داخل دار الأوبرا المصرية، وحفل آخر في موسم رأس السنة بأحد الفنادق المطلة على النيل. يذكر أن النجم عاصي الحلاني طرح اخيراً كليباً بعنوان «اضحكي»، وهو من كلمات عامر لاوند، والحان علي حسون، وتوزيع سليمان دميان، وطارق مجدلاني، كما تخطى الكليب حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

