إضاءات

أكد مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية علي الريس. ان المؤسسة فرغت من انجاز مجموعة من الرسائل التى تتوجه الى افراد المجتمعات الخليجية وخاصة الاسر الخليجية لتبصيرهم بأهم الاشكالات التى تعترض مسيرة التنمية الشاملة.

وقال علي الريس: ارسلت المؤسسة للدول الاعضاء في المؤسسة احدث نتاجاتها والتى تمثلت بمجموعة من الحلقات الجديدة التى تذهب الى موضوع التمنية الشاملة. ويبلغ عدد الرسائل المنتجة 15 رسالة مدة كل رسالة من 2:5 الى 3 دقائق. بالاضافة الى 3 رسائل مدة الرسالة 4-5 دقائق.

وتابع المشرف العام على هذه الرسائل علي الريس: تحاول الرسائل الجديدة تلمس الحلول او الايحائي بأن تعزيز العلاقات وتعظيم أسلوب التعامل ومراعاة الفروق بين البشر هو السبيل الامثل لاشاعة السلم المجتمعي الذى يسهم في حياة آمنة ومستقرة. اضافة الى تناول الاساليب الرشيدة في التعامل المالي مع متطلبات الحياة اليومية لاشاعة الاستقرار وتجنب المفاجآت الطارئة.

وقال علي الريس: بان الرسائل اعتمدت على الحض على مكافحة اسباب الارهاب وتجنب العنف ونبذ التعصب والغلو. ومعتمدين صيغ ابداعية متجددة في تنفيذ هذة الرسائل. وكل رسالة ستعتمد في بنائها الفنى على الدراما وانفوغرافيك وسيميدراما والتسجيل والغرافيك الثلاثي الابعاد وغيرها من المفردات الاعلامية والتقنية المتجددة.

وفي ختام تصريحه اشار المدير العام لمؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية علي الريس بان الحلقات يشارك بها عدد متميز من الكوادر المتخصصة من دول مجلس التعاون الخليجي في جملة من التخصصات الاجتماعية والاقتصادية ما منح التجربة الكثير من الابعاد الايجابية الاضافية.

