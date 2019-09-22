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افتتح وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، منذ ايام ستديو الاخبار الجديد، وهو ما يمثل اضافة لرصيد الاعلام الكويتي الجديد ودعم لوجستي لتحقيق نقلة على الصعيد البرامجي، بالذات في اطار الاخبار والبرامج السياسية.

ونحن اذ نبارك هكذا انجاز اضافي لرصيد الاعلام، فإننا في الحين ذاته، ندعو بأن تكون كوادرنا بمستوى هذه النقلة، وهكذا الامر بالنسبة لبرامجنا.. واخبارنا.. وتقاريرنا الاخبارية.

ان قطاع الاخبار والبرامج السياسية اليوم على وجه الخصوص اما تحدٍ حقيقي للكينونة بمستوى هذا الدعم وتلك الثقة وهذه الامكانيات التي سخرت، من اجل تحقيق معادلات النقلة التقنية العالية الجودة، عبر تلك الاجهزة والمعدات وايضا الديكورات.. ان بيت القصيد اليوم، هو في نوعية المحتوى الذي يلبي هذه النقلة، ونوعية الافكار التي تليق بغد الاعلام الكويتي الجديد.

لقد استطاعت وزارة الاعلام، ان تحقق معادلة الاسناد على صعيد اعادة تأهيل وبناء احدث الاستديوهات والمعدات والاجهزة وفي خط متوازٍ تتم عملية تأهيل الكوادر الفنية.. والابداعية للانطلاق بعيدا بالاعلام الجديد.

وهنا نشيد بقيادات وزارة الاعلام، ونخص وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ووكيلة الوزارة والوكلاء المساعدين لجميع القطاعات.

ونقول.. عساكم على القوة.

وعلى المحبة نلتقي

