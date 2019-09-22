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منح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي مجموعة من الفنانين والنقاد المصريين «ميدالية التجريبي» في ختام دورته السادسة والعشرين التي أسدل الستار عليها مساء الخميس الماضي.

وحصل على الميدالية كل من الممثل سيد رجب والممثلة سميرة عبدالعزيز والناقد عبدالرازق حسين والممثل أحمد كمال والناقد الراحل حازم شحاته والممثل الراحل هناء عبدالفتاح والمخرج الراحل محمد أبوالسعود. أقيم حفل الختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وحضره عدد كبير من الممثلين والمسرحيين والكتاب.

وقدم المهرجان على مدى عشرة أيام 20 عرضاً مسرحياً من مصر وسورية والعراق وتونس والمغرب والإمارات والكويت وسويسرا والمجر وكوسوفو والبرتغال والبرازيل ونيجيريا إضافة للولايات المتحدة ضيف الشرف.

