تشارك النجمة تايلور سويفت بفيلم Cats، الى جانب جنيفر هادسون وجايمس كوردن الفيلم نسخة معدلة من مسرحية برودواي Cats المقتبسة من كتاب Old Possums Book of Practical Cats وهو من كتابة T.S. Eliot. ويتناول العمل الموسيقي قصة عائلة القطط Jellice، الذين يذهبون الى قائد المجموعة وهو القط المتقدم بالسن Old Deuteronomy وذلك لتعرف العائلة من سيتم اختياره للسفر الى Heaviside لعيش حياة جديدة.