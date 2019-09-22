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شدد النجم الفنان عبدالله بهمن على اهمية الحصاد الذي راحت تحققه مسرحية «جزء من الفانية» مشيرا الى انه وبعد عرضها في مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي، ستحلق الى ايام قرطاج المسرحية، كما اكد بهمن على انه يقرأ حاليا عدداً من النصوص الجديدة، واشار الى حرصه على التنوع والتجديد في اطار الشخصيات الفنية التي يقدمها.

وفي حوار معه، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي قال النجم الفنان عبدالله بهمن لـ«النهار».

أولاً: اثمن متابعة جريدة «النهار» وهو ليس بالامر المستغرب على هذه الصحيفة الكويتية التي راحت تحتل موقعها المتميز بين الصحف الكويتية والعربية على حد سواء».

وتابع:

قدمنا مسرحية «جزء من الفانية» ضمن العروض الرسمية لمهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي، على مسرح البالون بالقاهرة، وحصد العرض الكثير من النجاح والاقبال، وايضا الكتابات النقدية والتحليلية الايجابية، كما حرص عدد من ضيوف ووفود المهرجان للصعود الى خشبة المسرح لتحية فريق العمل.

كما تلقى فريق المسرحية، عدداً من الدعوات الرسمية في مجموعة من المهرجانات المسرحية الجديدة.

وقال الفنان عبدالله بهمن:

وضمن جدولنا، وبعد القاهرة، سيطير فريق المسرحية باذن الله الى قرطاج المسرحية، وهو ما يشكل انجازاً اضافياً لرصيد العرض وايضا رصيد المسرح في الكويت والذي بات يحتل موقعه البارز على خارطة المهرجانات المسرحية العربية.

واكد بهمن قائلاً:

المسرح الكويتي بات اليوم يحقق نجاحات خارجية مهمة، سواء على صعيد فرقة المسرح الكويتي، او بقية فرقنا المسرحية الاهلية او الخاصة، والتي تتنافس فيما بينهما لتحقيق انجازات اضافية لرصيد الحركة المسرحية في كويتنا الغالية.

وينتقل الفنان عبدالله بهمن من عالم المسرح، الى عالم الدراما التلفزيونية بقوله:

احرص في هذا الجانب، وغيرها من الجوانب الفنية على التنوع والتجديد، ومن النادر ان اكرر شخصية، او موضوع فني، وهنا تبدو المعادلة في غاية الصعوبة، خصوصا في نوعية النصوص المعروضة، وسعدت مؤخرا بتجربتي في مسلسل «الديرفة» مع المخرج المتميز مناف عبدال وفريق العمل الرائع والمنتج المنفرد عبدالله بوشهري، ورغم صعوبة الشخصية وقسوتها الا انني جسدتها وحصدت الكثير من ردود الافعال، وهذا ما يحفزني الى المزيد من الاعمال والشخصيات المركبة والصعبة، بل القاسية.

وعن جديده يتابع قائلا:

امامي مجموعة من النصوص الجديدة، من بينها كل جديد مع المنتج باسم عبدالامير، الذي تعاونت معه في العديد من المشاريع الفنية..

كما اقرأ نصوص آخرى جديدة للموسم ما قبل رمضان وايضا شهر رمضان المبارك المقبل. وفي ختام حديثه لـ«النهار» قال الفنان عبدالله بهمن: تحية لقراءكم في كل مكان.. وللجمهور العزيز.

