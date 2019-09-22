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تحت رعاية وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد ناصر الجبري تنطلق الدورة الخامسة من مهرجان ليالي مسرحية كوميدية الثلاثاء المقبل الرابع والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة اربع فرق مسرحية ستقدم كل منها عرضين طوال فترة المهرجان، حيث تحمل هذه الدورة خصوصية كبيرة نظرا لاختيار النجم المسرحي عبد العزيز المسلم شخصية المهرجان وهو أحد فرسان الكوميديا في الكويت والخليج والوطن العربي وقدم العديد من المسرحيات القيمة التي تعتبر قيمة مضافة للمجتمع وكوميديا هادفة وبناءة وبأساليب متنوعة وانتهج مدرسة مسرحية خاصة به وسيكون الجمهور على موعد مع مجموعة من العروض المسرحية الكوميدية التي من أجلها انشأ المهرجان ليكون هناك حراك مسرحي كوميدي حقيقي هادف يتبناه المجلس الوطني لخلق حالة من التوازن بين المسرح النوعي والكوميدي وافساح المجال لحضور جماهيري كبير.

من جهته اعرب النجم عبد العزيز المسلم عن تقديره للمجلس الوطني الثقافة والفنون والأداب لاختياره شخصية المهرجان لهذه الدورة، وقال كل الشكر والتقدير لمعالي وزير الاعلام محمد الجبري والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبد الجليل وكل القائمين على ادارة المسرح وجميع اللجان العاملة في هذه الدورة من المهرجان، وأحمد التتان وعبدالكريم الهاجري وفالح المطيري وجميع القائمين على مثل هذه المهرجانات متمنيا للفرق المشاركة كل التوفيق في عروضها من أجل تقديم كوميديا هادفة ترتقي بالمجتمعات وتنميتهم وامتاع الحضور الجماهيري الذي سيتابع فعاليات المهرجان.

وقال النجم عبدالعزيز المسلم انه سيلقي كلمه في الافتتاح تلخص اهتماماته وتطلعات الدولة ممثلة في وزارة الاعلام والمجلس الوطني بالمسرح الكوميدي والقيم والأهداف المرجوه في مثل هذه المهرجانات المهمة ويؤكد ان المسرح له رسالة ويقدم تنمية مجتمعية ويطرح قضايا وحلولا اجتماعية بالاضافة الى ان توظيف هذا اللون المحبوب من المسرح في تعزيز الوحدة الوطنية، ومعالجة الظواهر الدخيلة على المجتمع، وقناعة المسؤولين في الدولة بدور المسرح الكوميدي، مشيدا بالتفاعل الكبير لأبناء الجيل الجديد في المهرجات المسرحية لها وهو ما انعكس بشكل كبير على حضورهم في العروض الجماهيرية.

واعتبر أن المسرح الكويتي يتمتع بريادة كبيرة ليس في المحيط الخليجي فحسب وانما في العالم العربي منذ تأسيسه، فضلا عن الأرث الذي يحمله والقيم التي ينادي بها دائما ولذلك فرض احترامه ووجوده في جميع المهرجانات والفعاليات الدولية والاقليمية، لافتا الى ان ذلك لم يأت من فراغ وانما جاء نتيجة اهتمام الدولة بشؤون الثقافة والمسرح وبرعاية الشباب عبر المؤسسات الأكاديمية وكذلك الاحتفاء بالمسيرة المشرفة لرواد المسرح في الكويت ونقلها الى الجيل الجديد.

وقال المسلم ان الجهود التي تقدمها وزارة الاعلام والمجلس الوطني في الثقافة والفنون والآداب تستحق الثناء والتقدير، بل ان هناك تقديرا كبيرا للحركة المسرحية كواجهة حضارية للكويت سواء من خلال المهرجانات او العروض التي تقدمها الشركات الوطنية الخاصة التي تقدم عروضها في جميع دول المنطقة، متمنيا ان تتم رعاية الفرق الخاصة بشكل اكبر واحتضانها لتكون جزءا من استراتيجية الاعلامية التنموية ومن أجل ان تكون هناك عروض مسرحية طوال العام في الكويت.

واختتم المسلم بالقول: علينا ان نفتخر بالمسرح الكويتي الذي يقدم كما كبيرا من العروض الجماهيرية بشكل سنوي ويستقطب النجوم ويخلق حالة رائعة، فضلا عن انه مازال يشكل الواجهة الأولى للترفيه في الدولة ما يستدعي تقديم اعمال على مستوى عال من الجودة تحترم عقول الجميع وتخدم الكويت.

