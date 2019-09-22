عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات على إيران لتُصبح «العقوبات الأقسى على الإطلاق» التي تُفرَض ضد دولة في وقت أعلنت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» إرسال تعزيزات عسكريّة أميركيّة إلى الخليج بطلب من السعودية والإمارات بعد الهجمات التي استهدفت منشأتَي نفط سعوديّتين.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن الرئيس دونالد ترامب وافق على ارسال قوات ومعدات أميركية لتعزيز دفعات السعودية تلبية لطلب منها وأكد اسبر في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد أن «المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية الاقتصاد العالمي والقواعد والمعايير الدولية». وأضاف «لمنع المزيد من التصعيد طلبت المملكة العربية السعودية دعما دوليا للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية بالمملكة.. كما طلبت الإمارات العربية المتحدة المساعدة».

وأضاف «استجابة لطلب المملكة وافق الرئيس على نشر قوات أميركية ستكون دفاعية بطبيعتها وستركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي» وأكد «سنعمل أيضا على تسريع تسليم معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتعزيز قدرتهما على الدفاع عن نفسيهما».

من جانبه، قال دانفورد إن «السعوديين طلبوا تعزيز القدرات الدفاعية» مضيفا «ما سنفعله الآن هو تطبيق قرار الرئيس وسأتحدث مع القيادة المركزية الأميركية وسنتحدث مع شركائنا السعوديين وسنعمل بشأن تفاصيل عملية النشر». وبشأن أعداد القوات قال «في هذه المرحلة سيكون نشرا معتدلا.. من المقبول أن نقول ليس بالآلاف».

وكان ترامب جَمَع الجمعة فريقه للأمن القومي مع وزير خارجيّته مايك بومبيو ووزير دفاعه للبحث في مختلف الخيارات بما فيها الخيار العسكري للردّ على الهجمات التي استهدفت السبت منشأتَي نفط سعوديّتَين وحمّلت واشنطن مسؤوليّتها لطهران التي نفت أيّ ضلوع لها بذلك.

وقال ترامب في تصريح في المكتب البيضاوي «فرضنا للتوّ عقوبات على المصرف الوطني الإيراني الأمر يتعلّق بنظامهم المصرفي المركزي وهي عقوبات في أعلى مستوى».

بدوره أوضح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الذي كان إلى جانبه أنّ الأمر يتعلّق باستهداف «آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي».وأضاف «هذا يعني أنّه لن تعود هناك أموال تذهب إلى الحرس الثوري» الإيراني «لتمويل الإرهاب».

في المقابل اعتبر حاكم المصرف المركزي الإيراني أنّ العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على البنك تُظهر «قلّة حيلة» واشنطن، بحسب ما أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا».

وكرّر بومبيو في بيان أنّ «كلّ الأدلّة تشير إلى إيران، وإلى إيران وحدها» بصفتها الجهة المسؤولة عن الهجمات على السعوديّة والتي رأى فيها «عدواناً متطوّرًا في تخطيطه، وقِحًا في تنفيذه».

وقال الرئيس الأميركي مُحذّراً إيران «لم يحدث أن كانت دولة أكثر استعداداً» من الولايات المتحدة لشنّ ضربات عسكريّة «وسيكون ذلك الحلّ الأسهل بالنسبة إليّ». وأكّد ترامب أنّ «ضرب 15 موقعاً كبيراً في إيران لا يحتاج أكثر من دقيقة وسيُشكّل يوماً بالغ السوء لإيران». بيد أنّه أضاف «لكن ليس هذا ما أفضّله». واعتبر أنّ «إبراز قوة» الولايات المتحدة يتمّ من خلال «التحلّي بشيء من ضبط النفس» مؤكّداً أنّه «غيّرَ مواقف كثيرين» في هذا الشأن. واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية البنك المركزي الايراني والصندوق السيادي الايراني بداعي «تزويدهما الحرس الثوري وجيش القدس (التابع له والمكلف العمليات الخارجية) بمليارات الدولارات».

