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بقيق (السعودية)- أ. ف. ب: كشفت السعودية الجمعة للمرة الأولى أمام وسائل إعلام عالمية عن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأتين النفطيتين اللتين تعرّضتا لهجوم في 14 سبتمبر، مؤكدةً تصميمها على استعادة إنتاجها بشكل كامل، رغم تصاعد التوترات في المنطقة.

وفي منشأة خريص النفطية الواقعة في شرق السعودية، قال مسؤول في مجموعة «أرامكو» النفطية السعودية العملاقة التي تدير الموقع، إن المنشأة تعرضت لأربع ضربات في 14 سبتمبر، واندلعت فيها حرائق استمرت خمس ساعات.

وفي بقيق، على بعد نحو 200 كيلومتر شمالاً من خريص، يوجد أضخم مصنع لتكرير الخام في العالم. وأشار مسؤولو «أرامكو» إلى تعرّضه لـ 18 ضربة.

ولاحظ الصحافيون خلال هذه الزيارة النادرة تعرّض خزانات ضخمة لأضرار في بقيق وكذلك منشآت تعمل بالأخصّ على فصل الغاز عن النفط الخام. وقال المسؤول في «أرامكو» خالد الغامدي إنّ «ستة آلاف عامل يشاركون في أعمال التصليح» مقابل 112 عاملاً في الأيام العادية. ولفت مسؤول آخر إلى أنّ «عدّة بؤر حساسة في المصنع تأثرت» بالضربات.

وفي خريص شاهد الصحافيون الذين وُجّهت إليهم دعوة لمعاينة الأضرار، دماراً كبيراً حيث رأوا رافعات وسط حطام متفحّم على إثر الهجمات.

