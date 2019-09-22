عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: كشفت القناة التلفزيونية الـ13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يبحث إمكانية السعي للحصول على عفو في القضايا التي من المحتمل أن يدان فيها، وذلك مقابل مغادرة الساحة السياسية. وذكرت القناة أن نتانياهو يدرس منذ أشهر بشكل سري إمكانية طلب عفو من رئيس الدولة رؤوفين ريفلين مقابل تركه الحياة السياسية.

وأوضحت أن نتانياهو تحدث مع شخص واحد على الأقل بشأن هذه المسألة لكنه متشائم حول ما إذا كان ريفلين سيوافق على هذا الاقتراح.

وأوضحت القناة أن النائب العام أفيخاي مندلبليت سيرفض هذا المقترح بشكل حاسم، لأن في ذلك تجاوزات قانونية. وأشارت إلى أن رئيس المعارضة السابق يتسحاق هرتسوغ قد يكون حلقة الوصل بين نتانياهو وريفلين لعرض مقترح العفو عن رئيس الوزراء مقابل تركه الحياة السياسية، لكن الأخير نفى تورطه في ذلك. وأضافت القناة أن متحدثا باسم نتانياهو نفى الخميس نية الأخير التوصل إلى صفقة التماس بشأن القضايا التي قد يوجه فيها لائحة اتهام ضده.

ويخشى نتانياهو أن يؤدي عجزه عن تشكيل حكومة برئاسته إلى منع سن قوانين حصانة تمنع محاكمته في ثلاث قضايا فساد يواجه فيها تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويتوقع أن تبدأ محاكمته فيها بعد جلسة الاستماع الأولى المقرر عقدها بدايات أكتوبر المقبل.

الى ذلك أفرزت انتخابات الكنيست التي جرت الثلاثاء الماضي نتائج قد تفضي إلى أن يكون رئيس المعارضة عربيا يلتقي زعماء العالم في خطوة ربما تسجل تاريخا جديدا للعرب في إسرائيل. فوفق نتائج الانتخابات، فإن القائمة المشتركة التي يسيطر عليها العرب حصلت على 13 مقعدا من إجمال المقاعد البالغ عددها 120 في الكنيست، ما يجعلها ثالث أكبر تكتل خلف حزب «ليكود» اليميني بزعامة نتانياهو والذي حصل على 31 مقعدا، وحزب «أزرق أبيض» الذي ينتمي إليه بيني غانتس وحصد 33 مقعدا.

ومن شأن هذه النتيجة أن تجعل القائمة المشتركة أكبر تجمع للمعارضة في البرلمان في حالة تشكيل حكومة وحدة، وهو احتمال وارد رغم رفض غانتس دعوة مبدئية من نتانياهو بشأنها.

ولم يشارك أي حزب ينتمي إلى الأقلية العربية في أي حكومة إسرائيلية من قبل ولكن إذا أصبح رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة (44 عاما) زعيما للمعارضة فسوف يتلقى إحاطات شهرية من جهاز المخابرات «موساد» وسيلتقي بزعماء الدول الزائرين. ويتيح مثل هذا الوضع منصة للتعبير عن شكاوى العرب من التمييز ضدهم ومنصة أكبر للأحزاب العربية التي تختلف مع الأحزاب المنتمية إلى الأغلبية اليهودية. وقال عودة للصحفيين خارج منزله في حيفا التي يقطنها خليط من العرب واليهود بشمال إسرائيل، إنه «موقع مهم» لم يشغله أي عربي من قبل.

لكن على الرغم من أن القائمة المشتركة ستكون أكبر كتلة منفردة، يقول محللون وفق «رويترز» إن أحزاب المعارضة الأخرى مجتمعة سيكون لديها عدد كاف من المقاعد لسد الطريق أمام تعيينه من خلال التصويت بالأغلبية المطلقة.

