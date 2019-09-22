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تونس- الوكالات: أعلن التلفزيون التونسي السماح لمرشح الرئاسة نبيل القروي بالمشاركة في حملته الانتخابية وذكر تلفزيون تونس أن مشاركة القروي ستكون عبر البث المباشر أو التسجيل أو التواجد في مقر التلفزيون.

ووافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على طلب التلفزة التونسية بتمكين المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني وذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.

وكان القضاء التونسي رفض الأربعاء، طلباً جديداً للإفراج عن رجل الأعمال الموقوف نبيل القروي الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد أحد محاميه.

وقال المحامي كامل بن مسعود الذي تقدم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي «رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه»، وأضاف «سنستأنف القرار». وأكدت النتائج الرسمية الثلاثاء في تونس مواجهة غير متوقعة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين القروي والأكاديمي المحافظ قيس سعيّد.

في غضون ذلك أعلنت حركة «النهضة» الإسلامية التونسية التي حلّ مرشّحها للانتخابات الرئاسية ثالثاً في الدورة الأولى أنها ستدعم الأستاذ الجامعي قيس سعيّد في الدورة الثانية التي سيتبارى فيها مع قطب الإعلام نبيل القروي الموقوف في السجن. ويأتي هذا التطور المفاجئ في انتخابات انتهت الدورة الأولى منها أصلاً بنتيجة غير متوقعة، غداة وفاة الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أسقطه الشارع في 14 يناير 2011، في المنفى في جدة.ولا شك أن موقف «النهضة» بدعم المرشح المستقل والمعروف بمواقفه المحافظة، سيلعب دوراً كبيراً في تحديد هوية الرئيس التونسي المقبل. وقال المتحدث باسم «النهضة» عماد خميري إنّ «النهضة اختارت أن تساند خيار الشعب التونسي، النهضة ستساند قيس سعيّد في الدورة الثانية من الرئاسية». وحلّ سعيّد المؤيّد للامركزية جذرية أولاً في الدورة الأولى التي أجريت الأحد بـ18,4% من الأصوات. بينما حصل القروي الموقوف بتهمة تبييض أموال على 15,6% من الأصوات. وجاء مرشّح حزب النهضة عبدالفتاح مورو في المركز الثالث بـ12,9% من الأصوات. وحصل سعيّد أيضاً على دعم مرشح آخر خرج في الدورة الأولى هو رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي.

