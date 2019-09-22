عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشفت مصادر أمنية تركية أن أنقرة أرسلت أطباء لإقليمين في جنوب البلاد كما ألغت إجازات الأطباء استعدادا لتوغل محتمل في شمال سورية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني أن أطباء من مدن كبرى أرسلوا إلى إقليمي شانلي أورفة وماردين استعدادا لتوغل تركي محتمل. وقال مسؤول أمني بارز «تم تعليق إجازات الأطباء للاستعداد لعملية محتملة عبر الحدود. نستعد منذ فترة طويلة الآن وصلنا إلى مرحلة يمكن فيها تنفيذ العملية في أي وقت يبدو ضروريا». وأضاف المصدر أن «الرئيس (رجب طيب) أردوغان تحدث بوضوح عن قلق تركيا من وجود حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية السورية على الحدود مع سورية، وأشار إلى عملية عسكرية محتملة إذا لم يتحقق تقدم في النصف الثاني من سبتمبر».

ومن المتوقع أن يناقش أردوغان خطط المنطقة الآمنة على الحدود السورية الممتدة لمسافة 450 كيلومترا تقريبا من شرق الفرات وحتى الحدود العراقية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع.

ونفذت تركيا بالفعل عمليتي توغل استهدفت فيهما وحدات حماية الشعب في سورية. وهدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بإنهاء التعاون مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة في سورية في حال لجأت واشنطن إلى ما وصفه «المماطلة والتأخير» بشأن إقامتها.

