عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: تعمل منظمات صحافية عراقية على وضع «لائحة سوداء» بأسماء السياسيين والجماعات المسلحة التي ترتكب الانتهاكات ضدهم وتعتدي عليهم بشكل مستمر. وتحاول مجموعة من الصحافيين الوقوف بوجه هذه الاعتداءات والحد منها بالآليات السلمية والقانونية، بغية الوصول لمرحلة تقل فيها خطورة البيئة الصحافية في العراق. وقد أعلن مرصد الحريات الصحافية، الذي يعد من أبرز المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، في 22 من أغسطس الماضي إعداده «قائمة سوداء بأسماء السياسيين والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين العراقيين الذين يعتدون، هم أو حماياتهم، على الصحافيين».

وقال رئيس مرصد الحريات الصحافية في العراق زياد العجيلي لموقع «المونيتور»، «وجدنا أن اللائحة السوداء ستكون هي الكفيلة بإيقاف التمادي الذي تُمارسه الشخصيات النافذة والقوى السياسية» ضد الصحافيين.

ومن ضمن الآليات التي سيتبعها مرصد الحريات الصحافية، إضافة إلى وضع هؤلاء في «اللائحة السوداء»، رفع دعاوى قضائية عليهم في المحاكم العراقية، ومن ثم إرسال تقارير إلى اللجان الأممية الخاصة، فضلاً عن الطلب من المنظمات الدولية الضغط على الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لمنع استضافتهم في المؤتمرات الدولية.

وقتل أكثر من 460 صحافياً في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، بحسب نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي. وتقول منظمة «مراسلون بلا حدود» إن البيئة الصحافية في العراق «مازالت تُمثل خطراً على الصحافيين».

