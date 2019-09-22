عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: تجمعت حشود هائلة من الشبان في انحاء العالم ضمن «الاضراب العالمي من اجل المناخ» الحملة الهادفة الى المطالبة بالتحرك ازاء الكارثة البيئية التي تشهدها الكرة الأرضية. وأعربت الشابة السويدية غريتا تونبرغ التي اتخذت المبادرة للدعوة الى هذه التظاهرات في صيف 2018 عن سعادتها لمشاركة «ملايين» وأضافت «أتمنى ان يمثل هذا نقطة تحول من خلال اظهار عدد الأشخاص الذين يتحركون في هذه المبادرة وعدد الأشخاص الذين يضغطون على المسؤولين قبل قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ» المرتقبة في نيويورك. ومن المتوقع ان تجمع القمة الخاصة حول المناخ غدا الاثنين في الامم المتحدة نحو مئة رئيس دولة وحكومة.

ولهذه المناسبة سيقاطع الطلاب صفوفهم بهدف الضغط على الكبار في السن لكي يطالبوا ويتخذوا تدابير جذرية لوضع حد لتصاعد درجات الحرارة التي تثيرها النشاطات الانسانية. وسيبلغ التحرك ذروته بتظاهرة ضخمة في نيويورك. وبهتاف «لن ننجر، سنواجه» اطلق طلاب في جزر فانواتو وسليمان وكيريباتي المهددة بوجودها بسبب ارتفاع منسوب المياه يوم التظاهرات العالمية وفي سيدني وسيول مروراً بمانيلا او بومباي وبالي وطوكيو تحركت التظاهرات في يوم «فرايداي فور فيوتشر» وكانوا اكثر من 300 الف اي ما يوازي ضعف المشاركين في تظاهرات ومسيرات نظمت في مارس ضمن حراك مشابه.

ويؤدي تكاثر الظواهر الطبيعية الخطيرة المرتبطة بالاحتباس الحراري الى زيادة الشعور بضرورة التحرك وفي اسلام ابام كتب على لافتة «أنا اكيد ان الديناصورات كانت تعتقد ايضاً ان امامها وقتا».

ونظمت مسيرات ايضاً في قلب المنطقة القطبية الشمالية التي تشهد ارتفاعا في الحرارة اكثر بمرتين من بقية العالم وفي جزيرة سفالبارد في النرويج على بعد نحو الف كيلومتر من القطب المتجمد الشمالي جاب الطرقات نحو80 شخصاً رافعين لافتات «الحرارة ترتفع هنا».

وفي المجموع كان من المرتقب تنظيم اكثر من 5 آلاف حدث في العالم وتوجهت غريتا تونبرغ من نيويورك حيث كانت ستشارك في المسيرة هناك الى آلاف المتظاهرين في السويد (نحو 8 آلاف بحسب الشرطة)عبر الفيديو والذين تجمعوا في ساحة في ستوكهولم. وقالت «سنضغط عليهم اظهرنا ما نريده والآن يقع عليهم اثبات انهم ينصتون الينا حقاً».

وفي المانيا قال منظمو المسيرات والتظاهرات ان اكثر من مليون شخص خرجوا الى الشوارع للدفاع عن البيئة. وأعطت بعض الشركات موظفيها يوم عطلة للمشاركة في التجمعات. وأعطى يوم التحرك في نيويورك اشارة الانطلاق لاسبوعين من التحركات وخصوصا امس مع اول قمة للشباب حول المناخ تنظمها الأمم المتحدة والى جانب غريتا ثونبرغ سيحضر 500 من الشباب من دول اميركا الجنوبية ودول اوروبية واسيوية وافريقية. والجمعة 27 سبتمبر خلال اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة سينظم اضراب عام جديد منسق على مستوى العالم.

