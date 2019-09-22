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نيويورك - أ. ف. ب: بدأت سلطات مدينة نيويورك تحضيراتها منذ الآن للارتفاع المتوقع لمستوى البحر جراء التغير المناخي وسط ترجيحات بأن تكون تكاليف التأقلم مع عالم اكثر دفئاً ورطوبة هائلة. وظهرت حواجز رمل وقائية في مانهاتن وبروكلين اذ تم تشييد كثبان رملية اصطناعية على معظم الشواطئ المفتوحة، في وقت تسعى نيويورك لتبوأ الصدارة في مجال التأقلم مع التغير المناخي. لكن هذه ليست الا نقطة البداية ضمن معركة طويلة وباهظة الكلفة لطرد شبح ارتفاع مستوى المياه.

وقد يكون سكان نيويوك ادركوا حجم الدمار الذي يمكن للظروف المناخية القاسية جلبه بعدما تسبب الاعصار «ساندي» عام 2012 بمقتل 44 شخصاً وبأضرار بلغت قيمتها 19 مليار دولار (17 مليار يورو). لكن الابتعاد عن الشواطئ يبدو امراً غير معقول في مكان مكتظ بالسكان كهذا حيث اسعار العقارات مرتفعة للغاية. وبدلا من ذلك منحت المدينة اولوية لتحصين شاطئها البالغ طوله 850 كيلومترا بينما يتوقع ان ترتفع المياه الى ما يقارب من 1,8 امتار بحلول العام 2100، وسط تزايد خطر التعرض لعواصف شديدة. وفي منطقتين تعرضتا اكثر من غيرهما لتداعيات الاعصار ساندي شبه جزيرة روكاواي في منطقة كوينز (جنوب شرق) وجزيرة ستاتن في اقضى جنوب المدينة اقيمت كثبان رملية على امتداد 16 كيلومترا بينما تم القاء ملايين الأطنان من الرمل على الشواطئ في روكاواي وجزيرة كوني في بروكلين. وأنفقت مليارات الدولارات لحماية البنية التحتية للكهرباء وشبكة القطارات القديمة في المدينة التي يعيش فيها 8,5 ملايين نسمة اضافة الى زوارها والمترددين عليها باستمرار.

