عربيات ودوليات

واشنطن- أ. ف. ب: طالب مرشح الحزب الديموقراطي الأوفر حظاً للانتخابات التمهيدية الأميركية جو بايدن الرئيس الأميركي بنشر نص محادثة هاتفية كشَفَ عنها عميل في الاستخبارات الأميركية وقد يكون دونالد ترامب طلب خلالها من نظيره الأوكراني تزويده معلومات حول عائلة بايدن.

وقال بايدن في بيان «اذا كانت هذه الاتهامات صحيحةً» فان ذلك يعني ان «لاحدود لنية الرئيس ترامب استغلال سلطته واهانة بلادنا» مطالباً الرئيس الأميركي «بالحد الأدنى» بأن «ينشر فوراً نص المحادثة الهاتفية حتى يتسنى للشعب الأميركي ان يحكم على ذلك بنفسه».

ورفض ترامب الجمعة بشدة الاتهامات الموجهة اليه باجراء محادثة «محفوفة بالمخاطر» مع مسؤول في دولة اجنبية مندداً بالبلاغ الذي قدمه في هذا الشأن عميل في الاستخبارات الأميركية. ولاتزال القضية غامضة في عدد من جوانبها. ووفق ما كشفته صحيفة «واشنطن بوست» فان عميل الاستخبارات الذي ابلغ عن الواقعة قال ان المحادثة كانت بين ترامب ومسؤول في اوكرانيا يرجح انه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعمل هانتر بايدن لصالح مجموعة غازية اوكرانية منذ 2014، حين كان والده نائباً للرئيس السابق باراك اوباما. ووصف ترامب في حديث الى الاعلاميين بالمكتب البيضوي، عميل الاستخبارات بأنه «غير محايد» موضحاً في الوقت نفسه انه لايعرف هويته. وأضاف الرئيس وقد بدا الغضب عليه «لقد تحادثت مع العديد من المسؤولين كل تلك المحادثات لا تشوبها شائبة». ورداً على سؤال عما اذا كان قد تحدث عن جو بايدن مع الرئيس الأوكراني قال ترامب ان «ما تحدثت بشأنه لا اهمية له».

ومنذ صباح الجمعة نشر ترامب تغريدات عدة بهذا الخصوص، واتهم في احداها «الديموقراطيين الراديكاليين وشركائهم في وسائل الاعلام المزيفة» بالتجاسر عليه. وأضاف «غريب ان اشخاصاً كثيرين سمعوا او عرفوا بهذه المكالمة الملائمة والمحترمة تماماً، لم يتكلموا. هل تعرفون لماذا؟ لأن شيئاً مما قيل لم يكن سيئاً، كان ممتازاً».

وكان عميل الاستخبارات المذكور قدم بلاغاً رسمياً في الثاني عشر من اغسطس الى المفتش العام لأجهزة الاستخبارات الأميركية مايكل اتكينسون الذي اعتبر بدوره ان المسألة حساسة بما يكفي لابلاغ الكونغرس بها بشكل عاجل. ومثل اتكينسون الخميس في جلسة مغلقة امام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي يسيطر الديموقراطيون على غالبية مقاعده. غير ان رئيس اللجنة آدم شيف اسف في اعقاب الجلسة «لأننا لم نحصل على اي اجابة لأن وزارة العدل ومدير الاستخبارات الوطنية لم يتيحا للمحقق العام» الدخول في التفاصيل. وأضاف «لانملك البلاغ ولا نعرف اذا كانت المعلومات الصحافية دقيقة او لا».

وفي مقابلة نشرت مساء الخميس قال رودي جولياني، المحامي الخاص للرئيس الأميركي، انه طلب من كييف التحقيق بشأن نجل بايدن، وبالأخص «النظر في الادعاءات التي تورط جو بايدن بشكل غير مباشر في فضيحة فساد». وأعادت هيلاري كلينتون، منافسة ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية نشر هذه المقابلة في تغريدة الجمعة، وكتبت «الرئيس طلب من سلطة اجنبية مساعدته في انتخابات لمرة جديدة».

