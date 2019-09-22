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رحم الله الفنانة عايشة إبراهيم، فقد بذلت من الجهد في سبيل فنها ما يعجز عنه غيرها. وكانت لا تتردد في القيام بالأدوار التي تُطْلَبُ منها، ولذلك فقد كان إنتاجها في التمثيل متنوعاً وكثيراً.

ولدت في حي القبلة بالمكان الذي يقع ضمن الأرض الواسعة التي بني عليها مجلس الأمة الآن. ثم انتقل أهلها إلى حي الصيهد بالقرب من شارع فهد السالم، ولكن أسرتها لم تمكث مدة طويلة في هذا الموقع، إذ سرعان ما انتقلت إلى حي الشرق، وبعد فترة وجيزة توفي والدها فكانت تعيش في كنف أمها وخالها وخالتها، وكان أغلب وقتها تقضيه في بيت الخال والخالة اللذين بذلا لها كل الحب والحنان، وعاشت معهما سعيدة راضية. وكانت قد ترددت على جزيرة فيلكا في فترات قصيرة ومتعددة خلال حياة والدها الذي كان يقوم بأعمال تتعلق بالبحر، وكان يصحبها معه في بعض رحلاته.

درست عند إحدى المدرسات في كُتَّاب بمنطقة القبلة حيث تلقّت العربية والحساب، وقرأت القرآن الكريم. ثم التحقت بإحدى المدارس النظامية. في المنطقة نفسها.

وعندما انتقلت إلى منطقة الشرق، انتقلت بدراستها إلى إحدى المدارس النظامية هناك. وتنقلت بين عدة مدارس إلى أن وصلت إلى المرحلة الثانوية التي قامت بالدراسة فيها في الفترة المسائية، وذلك لأنها انشغلت - آنذاك - بالعمل ومتطلبات الأسرة فلم يكن بإمكانها إنهاء دراستها إلاَّ على هذه الصورة.

وعلى الرغم من تعثّر دراستها فإنها اتجهت إلى الالتحاق بمعهد تدريب الفتيات الذي أنشأته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد درست فيه مدة ثلاث سنوات وفي السنة النهائية لها في هذا المعهد تزوجت، ثم انتقلت من منطقة الشرق إلى منطقة أبرق خيطان، حيث بيت الزوجية. ومما يذكر أنها كانت تمارس نشاطاً تمثيلياً أثناء دراستها في المعهد المذكور، وذلك في حوالي سنة 1959م.

وكأنها وجدت في نشاطها الفني خِلَالَ وجودها في معهد تدريب الفتيات مجالاً مهماً تستطيع أن تبرز فيه، وأن يكون لها باب عمل مجدٍ ومريح، يتناسب مع الهواية التي نَمَتْ في نفسها ثمّ بدأت تسيطر عليها.

علمت في سنة 1963م أن بعض الفتيات قد عملن في المسرح، فاتجهت إلى حيث اتجهن وشاركتهن في عملهن الفني المسرحي. وفتح لها باب العمل في المسرح، فكانت أول مسرحية شاركت في تمثيلها هي المسرحية المسمّاة: «حظها ايكسِّرْ الصخر» وقد جرى تمثيلها على خشبة مسرح كيفان، وعرف الجمهور هذه الفنانة لأول مرة من خلال عملها هذا.

ثم بعد ذلك انتقلت إلى العمل في التلفزيون الذي بدأ في ذلك الوقت يقدّم أعمالاً تمثيلية، منها برنامج «ديوانية التلفزيون» الذي اشتركت في تقديمه أول أمرها.

ولكنها عادت إلى المسرح عندما اشتركت في تمثيل مسرحية كانت لها شهرة كبيرة في وقتها هي مسرحية: عشت وشفت، التي كتبها الفنان سعد الفرج، وأخرجها الفنان المرحوم حسين الصالح.

ومضت في تنقلاتها بين مراكز العمل الفني فانضمت إلى فرقة المسرح العربي في اليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر لسنة 1964م، وصارت عضواً عاملاً في هذه الفرقة حتى سنة 1975م، وكان من نتيجة هذه التحولات بين الفرق أن اكتسبت خبرة كبيرة في مجال التمثيل، كما اكتسبت شهرة لدى الجمهور الذي أحب تمثيلها الذي كان ينمّ عمّا تتمتع به من طيبة وبساطة. ومن أجل هذه الشهرة، فقد كانت تدعى إلى المشاركة في أعمال الفرق الفنية بدون تحديد. بل لقد شاركت - رغم عضويتها في فرقة المسرح العربي - في أحد العروض المسرحية الذي قدّمته فرقة مسرح الخليج العربي. وهي مسرحية: المخلب الكبير، وكانت هذه المسرحية من تأليف وإخراج الفنان الكبير صقر الرشود، وقد تم تقديمها على مسرح كيفان في شهر مارس لسنة 1965م.

ولقد كانت الأعمال التي قدمتها مع فرقة المسرح العربي كثيرة بحيث لا نستطيع إيراد ذكرها كاملة بسبب ضيق المجال، ولكننا نذكر منها: اغنم زمانك، الكويت سنة 2000، حط حيلهم بينهم، 24 ساعة، من سبق لبق، الليلة يصل محقان، 30 يوم حب. وهكذا...

أما ما قدّمته مع الفرق الأخرى فمن ذلك: مسرحية العلامة هدهد مع فرقة المسرح الكويتي، ومسرحية «شاليه السعادة» لمسرح الخليج العربي، وهكذا...

نالت الفنانة عايشة إبراهيم تقديراً عالياً على مجمل أعمالها الفنية، ففي سنة 1997م حصلت على درع نجم المسرح العربي الأول في يوم المسرح العربي. وحصلت على جائزة فضية عن دور الممثلة الثانية في مسرحية شاليه السعادة، وفي شهر مارس لسنة 1989م حصلت على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان المسرحي المحلي الأول.

وانتهى مشوارها الفني مع التلفزيون حين قدّمت قبل وفاتها مسلسلاً تلفزيونياً يتكوّن من 13 حلقة، وكان بعنوان «الماضي وخريف العمر».

رحمها الله.

