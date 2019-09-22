الاخيرة

تعاني الكويت منذ نشأتها من عيب طبيعي فيها، وهو انعدام المياه الصالحة للشرب بسبب عدم وجود مصادر مياه طبيعية عذبة مثل الأنهار أو البحيرات أو المياه الجوفية بكميات كافية.

ولقد أدى هذا النقص الكبير الى استعانة الكويتيين بالماء المنقول من «شط العرب» قبل قيام دولة الكويت الحديثة، أو من مياه الآبار القليلة المتناثرة هنا وهناك في صحراء الكويت، لكن قيام الدولة الحديثة وتزايد عدد السكان أجبر الحكومة على بناء محطات التحلية والاعتماد عليها بشكل كلي مع مرور السنوات.

ورغم وجود خطط حكومية كانت طموحة في محاولة مد أنابيب من «شط العرب» في العراق الى الكويت، وخطة أخرى تقضي بتخزين مياه الأمطار التي تسقط على الكويت لاستخدامها في حالة حدوث طارئ، الا أن الخطة الأولى فشلت بسبب تعنت الأنظمة والحكومات العراقية حتى عام 2003، والثانية تعرضت للاهمال والنسيان وسط انشغالنا بصراعات لا علاقة لها بالتنمية.

لكن تصريحات قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الايراني على رضا تنكسيري بأنه في حال استهداف السفن الايرانية التي تستخدم الوقود النووي في مياه الخليج، فإنه لن يكون هناك ماء تشربه الشعوب الخليجية، في اشارة واضحة منه إلى اعتمادنا المطلق على محطات التحلية في مياه بحر الخليج العربي.

تلك التهديدات العلنية التي تُطلق وتشير الى خاصرتنا الأمنية الرخوة، والمتمثلة في انعدام الأمن المائي لدينا، تستدعي منا التفكير ملياً في آليات جديدة لاستكشاف مصادر المياه وتحليتها وتخزينها.

ولعل من أهم ما يمكننا أن نقوم به في الكويت لانهاء مشكلة الشح المالي «والابتزاز» الذي نتعرض له بسبب اعتمادنا على محطات التحلية كمصدر وحيد للمياه، هو بناء المزيد من خزانات المياه والسدود الصغيرة لاستغلال مياه الأمطار خصوصاً وأن معدل كمياتها بدأ بالازدياد في السنوات الأخيرة، وبدلاً من أن تغرق هذه المياه شوارعنا وبيوتنا، يمكن لها أن تصبح ذات فائدة كبيرة كمياه صالحة للشرب.

كما يمكن لنا التعاون بشكل أوثق مع العراق، بحكوماته الحالية التي تتمتع بعلاقات جيدة معنا، في سبيل الحصول على المياه العذبة حيث يمكننا التوصل لاتفاقية مياه مشتركة تقوم الكويت من خلالها بتمويل عملية اصلاح مياه «شط العرب» الآخذة بالملوحة يوماً بعد يوم بسبب سياسة بناء السدود في الدول المجاورة للعراق، مما جعل مياه «الشط» غير قابلة للزراعة أو السقاية، مقابل الحصول على نسبة معلومة من المياه العذبة النهرية يمكن تخزينها في الكويت.

وبطبيعة الحال فإن هذه السياسات لن توقف محطات التحلية والاعتماد عليها، لكنها ستقلل من الاعتماد الكلي عليها وتجعل نسبة الحصول على المياه من محطات التحلية مساوية من نسبة الحصول عليها من المصادر المائية الأخرى، مما يجعلنا أكثر قوة وصموداً في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والعسكرية في ما بعد، لأن القاعدة العسكرية القديمة تقول «من يملك الماء يملك النصر».

