الاخيرة

يتداول سكان الأرض أكثر من 7 آلاف لغة، والكثير منها مشتق من لغات الا أن الكثير من اللغات تشترك بأشياء كثيرة منها سرعة التحدث بها.

فبحسب دراسة تعتبر سرعة التحدث باللغة أحد مؤشراتها، ويتصف الايطاليون بأنهم أسرع الشعوب حديثا، لتعتبر لغتهم الأسرع.

فيتحدث الايطاليون مايصل الى 9 مقاطع صوتية في الثانية، أي الوقت الذي يستغرقه نقل المعلومات، حدد عند 39 بايت في الثانية، أي ضعف سرعة شفرة موريس تقريبا.

على عكس الألمان، حيث يتحدث معظمهم ببطئ، ما بين 5 الى 6 مقاطع في نفس المدة الزمنية.

وأجرى القائمون على الدراسة دراستهم على نصوص مكتوبة من 17 لغة، من بينها الانجليزية والايطالية واليابانية والفيتنامية وغيرها من اللغات.

فقاموا بحساب كثافة المعلومات في كل لغة بالبايتات (نفس الوحدة التي تصف مدى سرعة نقل المعلومات الكترونيا)، فتبين اللغة اليابانية، التي تمتلك 643 مقطعا لفظيا فقط، لديها كثافة معلومات تبلغ حوالي 5 بايت لكل مقطع، في حين أن اللغة الانجليزية -مع 6949 مقطع لفظي محتمل- كانت كثافة المعلومات لديها تزيد قليلا عن 7 بايت لكل مقطع، وذلك باستخدام لغتين فقط كمثال.

