هيله حمود راشد، زوجة محمد موسى سليمان الحريِّص 74 عاما، شيعت، الرجال: الزهراء، ق 4، ش 411، م 7، ت: 99605550، النساء: الجابرية، ق 9، ش 21، م 34، ت: 99307599.

فارس سليمان دغيّم الخالدي 78 عاما، شيع، العيون، ق 2، ش 10، م 49 ازرق، ت: 66580034.

ناصر بخيت ثويني السعيد 54 عاما شيع، الرجال: الفنطاس، ق 2، الخط الساحلي، ديوان العميري، ت: 65589300، النساء: مشرف، ق 6، ش 8، م 13، ت: 99444267.

سعد عبدالله علي الصفار 53 عاما، شيع، الرجال: حسينية ابوالفضل العباس، الدعية، ق 2، ش 21، م 3، ت: 66540448، النساء: حسينية البتراء البتول، الرميثية، ق 2، شارع جمعان الحريتي، ج 20، م 4.

صالح حسين علي الحداد 84 عاما، شيع، الرجال: المنصورية، حسينية علي آل ياسين، ت: 99560644، النساء: الرميثية، ق 12، شارع عبدالله ابن الزبير، م 18، ت: 66741447.

جابر حسين الحرفه العازمي 92 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، بيان، ق 8، الشارع الأول، ج 3، م 36، ت: 66551889.

إنا لله وإنا إليه راجعون