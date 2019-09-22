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الوفيات


هيله حمود راشد، زوجة محمد موسى سليمان الحريِّص 74 عاما، شيعت، الرجال: الزهراء، ق 4، ش 411، م 7، ت: 99605550، النساء: الجابرية، ق 9، ش 21، م 34، ت: 99307599.
فارس سليمان دغيّم الخالدي 78 عاما، شيع، العيون، ق 2، ش 10، م 49 ازرق، ت: 66580034.
ناصر بخيت ثويني السعيد 54 عاما شيع، الرجال: الفنطاس، ق 2، الخط الساحلي، ديوان العميري، ت: 65589300، النساء: مشرف، ق 6، ش 8، م 13، ت: 99444267.
سعد عبدالله علي الصفار 53 عاما، شيع، الرجال: حسينية ابوالفضل العباس، الدعية، ق 2، ش 21، م 3، ت: 66540448، النساء: حسينية البتراء البتول، الرميثية، ق 2، شارع جمعان الحريتي، ج 20، م 4.
صالح حسين علي الحداد 84 عاما، شيع، الرجال: المنصورية، حسينية علي آل ياسين، ت: 99560644، النساء: الرميثية، ق 12، شارع عبدالله ابن الزبير، م 18، ت: 66741447.
جابر حسين الحرفه العازمي 92 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، بيان، ق 8، الشارع الأول، ج 3، م 36، ت: 66551889.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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