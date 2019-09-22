الاخيرة

عارضة تقدم أحد تصاميم دار «سالفاتوري فيراغامو» للأزياء خلال عروض مجموعات ربيع وصيف 2020 في ميلانو الإيطالية. وأسس فيراغامو دار الأزياء الفاخرة عام 1927 في فلورنسا بعد رحلة عمل وتعلم ناجحة في كاليفورنيا (الصورة من أ.ف.ب) هيله حمود راشد، زوجة محمد موسى سليمان الحريِّص «74 عاما»، شيعت، الرجال: الزهراء، ق 4، ش 411، م 7، ت: 99605550، النساء: الجابرية، ق 9، ش 21، م 34، ت: 99307599.

فارس سليمان دغيّم الخالدي «78 عاما»، شيع، العيون، ق 2، ش 10، م 49 ازرق، ت: 66580034.

ناصر بخيت ثويني السعيد «54 عاما» شيع، الرجال: الفنطاس، ق 2، الخط الساحلي، ديوان العميري، ت: 65589300، النساء: مشرف، ق 6، ش 8، م 13، ت: 99444267.

سعد عبدالله علي الصفار «53 عاما»، شيع، الرجال: حسينية ابوالفضل العباس، الدعية، ق 2، ش 21، م 3، ت: 66540448، النساء: حسينية البتراء البتول، الرميثية، ق 2، شارع جمعان الحريتي، ج 20، م 4.

صالح حسين علي الحداد «84 عاما»، شيع، الرجال: المنصورية، حسينية علي آل ياسين، ت: 99560644، النساء: الرميثية، ق 12، شارع عبدالله ابن الزبير، م 18، ت: 66741447.

جابر حسين الحرفه العازمي «92 عاما»، التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، بيان، ق 8، الشارع الأول، ج 3، م 36، ت: 66551889.

إنا لله وإنا إليه راجعون

