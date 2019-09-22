دوليه

يسعى كل من تشلسي وضيفه ليفربول إلى تضميد جرحه الأوروبي عندما يلتقيان اليوم في قمة المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي. واستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه بطلا للقارة العجوز بخسارة أمام مضيفه نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، فيما سقط تشلسي على أرضه أمام ضيفه فالنسيا الاسباني 0-1 في اليوم ذاته.

ويحول ليفربول تركيزه على المسابقة المحلية التي يضعها هدفا أسمى له هذا الموسم لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

وضرب لاعبو المدرب الألماني يورغن كلوب بقوة محليا من خلال العلامة الكاملة في خمس مراحل حتى الآن ويبتعدون بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي بطل الموسم الأخيرين، وسيكونون أمام ثاني أصعب اختبار في الدوري هذا الموسم أمام تشلسي في إعادة للقاء الفريقين قبل شهر في الكأس السوبر الأوروبية عندما فاز ليفربول بصعوبة وبركلات الترجيح.

وحسم ليفربول الاختبار الأول في صالحه أمام الجار اللندني الثاني ارسنال عندما تغلب عليه 3-1 في أنفيلد رود.

ولن تكون رحلة ليفربول إلى العاصمة لندن سهلة كون تشلسي السادس برصيد ثماني نقاط لا يزال يلهث وراء فوزه الأول على أرضه هذا الموسم بعدما سقط في فخ التعادل مرتين أمام ليستر سيتي (1-1) وشيفيلد يونايتد (2-2).

ويعول تشلسي على قوته الهجومية الثالثة في البريمير ليغ حتى الآن (11 هدفا) خلف مانشستر سيتي (16) وليفربول (15)، علما بأن جميع أهدافه سجلها لاعبو مركز تكوينه وتقل أعمارهم عن سن 21 عاما وهم فيكايو توموري وتامي أبراهام وجايسون ماونت.

لكن يتعين مدربه فرانك لامبارد الحذر من القوة الضاربة لليفربول بقيادة الثلاثي المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه، وهو يعلم حيدا أن خط دفاعه هو ثاني أسوأ خط دفاع في الدوري (استقبلت شباكه 11 هدفا بفارق هدف واحد خلف نوريتش سيتي).

وكانت المرحلة انطلقت أول من أمس عندما حقق بورنموث فوزاً ثميناً على مضيفه ساوثمبتون 3-1.وضرب بورنموث بقوة في الشوط الأول وحسمه بثنائية تناوب على تسجيلها الهولندي ناثان أكي (10) والويلزي هاري ويلسون (35).

وأعاد جيمس وورد ساوثمبتون إلى أجواء المباراة بتقليصه الفارق مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء (53)، لتحتدم المنافسة بين الفريقين قبل أن يوجه كالون ويلسون الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.وهو الفوز الأول لبورنموث على ساوثمبتون على أرض الأخير في 16 مباراة.كما هو الفوز الثالث لبورنموث هذا الموسم فرفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما مني ساوثمبتون بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 7 نقاط.

وضمن المرحلة ذاتها، يحل مان يونايتد ضيفا على وست هام يونايتد الثامن، فيما يخوض أرسنال اختبارا سهلا

على أرضه أمام أستون فيلا السابع عشر، ويلعب وولفرهامبتون مع مضيفه كريستال بالاس.

