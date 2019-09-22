دوليه

يحل ريال مدريد ضيفاً على إشبيلية المتصدر اليوم ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني في موقعة مهمة لكلا الفريقين. ويسعى النادي المدريدي الى تعويض تعثره الأوروبي بعد تلقيه صفعة قوية في العاصمة الفرنسية، بسقوطه بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جرمان.

وسيكون المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مضطرا بعد الخسارة القارية الثقيلة، لخوض اختبار محلي صعب بمواجهة متصدر حقق ثلاثة انتصارات هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد (1-1) مع سلتا فيغو في المرحلة الثالثة. وستكون المباراة فرصة لمدرب إشبيلية جولن لوبيتيغي لرد اعتباره من ريال، النادي الذي أقاله في أكتوبر الماضي، بعد أشهر من تعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق، في خطوة كلفته يومها الإبعاد من منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني قبيل انطلاق مونديال روسيا 2018. ويتصدر إشبيلية الترتيب حاليا برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين عن ريال الثالث.

وافتتحت المرحلة أول من أمس بتعادل مخيب بين أوساسونا العائد حديثا إلى دوري الأضواء مع ضيفه ريال بيتيس 0-0. وواصل أوساسونا سلسلة تعادلاته المخيبة ورفعها إلى أربع متتالية مقابل فوز وحيد على مضيفه ليغانيس 1-0 في المرحلة الأولى، فيما سقط ريال بيتيس في فخ التعادل للمرة الثانية تواليا بعد خسارتين وفوز. ويلعب اليوم أيضاً خيتافي مع ريال مايوركا، وإسبانيول مع ريال سوسييداد، وفالنسيا مع ليغانيس، وأتلتيك بلباو مع ألافيس.

