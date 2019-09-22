دوليه

يسعى باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب إلى مواصلة صحوته عندما يحل ضيفا ثقيلا على ليون في قمة المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

فمنذ خسارته أمام رين 1-2 في المرحلة الثانية في 18 أغسطس الماضي، حقق النادي الباريسي أربعة انتصارات متتالية، آخرها إكرامه وفادة ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق العاصمة فوزه الكبير في غياب ثلاثيه الهجومي الضارب «إم سي إن»: كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني المصابان والبرازيلي نيمار دا سيلفا الموقوف، وذلك بفضل تألق نجمه الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي سجل ثنائية.

وسيشكل الفوز دفعة معنوية كبيرة لباريس سان جرمان الذي عانى الأمرين السبت الماضي للفوز على ضيفه ستراسبورغ بهدف وحيد سجله في الوقت بدل الضائع نجمه العائد نيمار في مباراة قوبل خلالها بصافرات الاستهجان من المشجعين الباريسيين.

ولن يكون ليون لقمة سائغة للفريق الباريسي خصوصا وأنه يرغب في مصالحة جماهيره عقب نتائجه المخيبة في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها تعثره أمام ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح ستراسبورغ المرحلة بتحقيق فوزه الاول هذا الموسم وكان على حساب ضيفه نانت 2-1 أول من أمس. وكان نانت البادئ بالتسجيل بفضل مهاجمه المالي خليفة كوليبالي (28)، إلا أن ستراسبوغ رد بهدفين عبر ديميتري لينار (66) ولودوفيك أجورك (88 من ركلة جزاء).

والحق ستراسبورغ بفريق نانت خسارته الثالثة فقط في مبارياته الـ 14 الاخيرة في الدوري، حيث حقق الاخير 8 انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم.

في المقابل رفع ستراسبورغ الذي حقق فوزه الاول في الدوري بعد 3 تعادلات وهزيمتين، رصيده الى 6 نقاط وصعد الى المركز الثالث عشر الموقت. ويلعب اليوم أيضاً ليل مع ضيفه رين الثاني، وأنجيه مع سانت إتيان.

