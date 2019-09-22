دوليه

انتزع شالكه فوزا ثمينا من ضيفه ماينتس 2-1 في الدقائق الحاسمة أول من أمس في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

ويدين شالكه بفوزه الى لاعب وسطه الدولي المغربي أمين حارث الذي مرر كرة حاسمة لسوات سردار افتتح منها التسجيل (36)، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقائق القاتلة (89)، بعدما عادل الفريق الضيف عبر البديل النمسوي كريم أونيسيو (75).وحقق شالكه فوزه الثالث تواليا بعد انتصارين على هرتا برلين بثلاثية نظيفة وبادربورن 5-1 في المرحلتين السابقتين، بعدما استهل الموسم الجديد بتعادل سلبي مع بوروسيا مونشنغلادباخ وخسارة امام حامل اللقب بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.

ورفع شالكه رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد ماينتس عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.

وتستكمل المرحلة اليوم بلقاءي بوروسيا مونشنغلادباخ مع فورتونا دوسلدورف، واينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا دورتموند، على أن تختتم غداً الإثنين بلقاء فولفسبورغ مع هوفنهايم.

