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دوليه

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كالياري واصل صحوته


واصل كالياري صحوته بفوزه الثمين على ضيفه جنوى 3-1 أول من أمس في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي. وانتظر كالياري حتى الدقيقة 46 لافتتاح التسجيل عبر جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، لكن جنوى نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 83 عبر مهاجمه العاجي كريستيان كوامي في الدقيقة 83.ولم تدم فرحة الضيوف سوى دقيقة واحدة حيث تقدم أصحاب الأرض بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع الكولومبي كريستيان زاباتا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يطمئن البرازيلي جواو بدرو غالفاو جماهير كالياري بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87. وهو الفوز الثاني تواليا لكالياري بعد هزيمتين متتاليتين فرفع رصيده إلى ست نقاط وصعد إلى المركز الخامس مؤقتا، فيما مني جنوى بخسارته الثانية تواليا وتراجع إلى المركز الثاني عشر مؤقتا برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات ساسوولو مع سبال، وسمبدوريا مع تورينو، وليتشي مع نابولي، وبولونيا مع روما، واتالانتا مع فيورنتينا، ولاتسيو مع بارما.


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