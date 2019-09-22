loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فاتي حصل على الجنسية الإسبانية


قال متحدث باسم الحكومة الإسبانية الجمعة أن «الفتى الذهبي» لنادي برشلونة أنسو فاتي (16 عاما) حصل على الجنسية الإسبانية، وبات بالتالي قادرا على تمثيل المنتخب الوطني في استحقاقاته الكروية الدولية. وأكد المتحدث أن حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز وافقت على طلب قدمه وزير العدل لمنح فاتي المولود في غينيا بيساو الجنسية الإسبانية خلال اجتماعها الاسبوعي. وترعرع فاتي في الأحياء الفقيرة في غينيا بيساو ومارس كرة القدم على الأراضي الترابية، وهاجرت عائلته وهو في سن السابعة إلى إسبانيا حيث انخرط في أكاديمية برشلونة للشباب «لا ماسيا» في سن العشرة أعوام. وبات من المرجح أن ينضم فاتي الى صفوف منتخب اسبانيا للمشاركة في كأس العالم لدون 17 عاما والتي تقام الشهر المقبل في البرازيل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأخبار الخاصة

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة