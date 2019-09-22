دوليه

قال متحدث باسم الحكومة الإسبانية الجمعة أن «الفتى الذهبي» لنادي برشلونة أنسو فاتي (16 عاما) حصل على الجنسية الإسبانية، وبات بالتالي قادرا على تمثيل المنتخب الوطني في استحقاقاته الكروية الدولية. وأكد المتحدث أن حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز وافقت على طلب قدمه وزير العدل لمنح فاتي المولود في غينيا بيساو الجنسية الإسبانية خلال اجتماعها الاسبوعي. وترعرع فاتي في الأحياء الفقيرة في غينيا بيساو ومارس كرة القدم على الأراضي الترابية، وهاجرت عائلته وهو في سن السابعة إلى إسبانيا حيث انخرط في أكاديمية برشلونة للشباب «لا ماسيا» في سن العشرة أعوام. وبات من المرجح أن ينضم فاتي الى صفوف منتخب اسبانيا للمشاركة في كأس العالم لدون 17 عاما والتي تقام الشهر المقبل في البرازيل.

