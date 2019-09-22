دوليه

انضم السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الالماني إلى المطالبين بعودة قلب دفاعه ماتس هوملز إلى المنتخب الوطني لخوض الاستحقاقات الكروية الدولية المقبلة، بعدما استبعده في وقت سابق مدرب «المانشافت» يواكيم لوف. وقال فافر خلال مؤتمر صحافي على هامش لقاء فريقه أمام اينتراخت فرانكفورت الاحد في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي «بعد مباراتيه الاخيرتين فهو يستحق ذلك بدون اي جدل». وتابع «ليس نحن من يقرر، بل الطريقة التي يلعب بها هوملز حاليا». وغادر هوملز فريقه السابق بايرن ميونيخ في يونيو الماضي قبيل بداية الموسم الجديد عائدا إلى دورتموند الذي دافع عن الوانه سابقا واحرز معه لقب الـ «بوندسليغا» عامي 2011 و2012، واعاد الاستقرار الى دفاع «الاصفر والاسود» بفضل خبرته. ولعب المدافع الألماني دورا اساسيا في الفوز على باير ليفركوزن برباعية نظيفة الاسبوع الماضي، إلى التعادل السلبي مع برشلونة الإسباني الثلاثاء الماضي في افتتاح مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

