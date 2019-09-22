دوليه

أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي بعودة جناحه ومنتخب الجزائر رياض محرز إلى التألق بعد البداية القوية في الموسم الجديد، مؤكدا أنه سيكون أحد الركائز الأساسية للفريق. وفي ظل غياب الجناح الدولي الألماني لوروا سانيه لخمسة أشهر على الأقل بسبب إصابة في الرباط الصليبي الامامي للركبة اليمنى، سيحصل محرز على العديد من الفرص لفرض نفسه في التشكيلة هذا الموسم بعدما عانى الموسم الماضي عقب انتقاله من نادي ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه استرليني. وتألق محرز بشكل لافت الأربعاء في المباراة ضد شاختار الأوكراني (3-0) في خاركيف ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سجل هدفا وصنع آخر. وأعرب غوارديولا عن اعتقاده بأن قائد المنتخب الجزائري البالغ من العمر 28 عاما يمكن أن يصبح جزءًا مهما في خططه بما أنه تأقلم مع أسلوب اللعب الفريد للفريق.

