دوليه

عاد مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي غابرييل جيسوس إلى تشكيلة منتخب بلاده البرازيل بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الدولية، وذلك بعدما استدعاه المدرب تيتي للمباراتين الوديتين ضد نيجيريا والسنغال أكتوبر المقبل.

وأوقف الاتحاد الأميركي الجنوبي للعبة (كونميبول) جيسوس شهرين عن اللعب دوليا على خلفية طرده في المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا التي انتهت بفوز بلاده على البيرو. ووجه تيتي الدعوة للمرة الأولى لمدافع أتلتيكو مدريد الإسباني رينان لودي (21 عاما) بعد تألقه مع فريقه.وهنا التشكيلة:لحراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي) وويفرتون (بالميراس) وسانتوس (أتلتيكو باراناينسي) للدفاع: داني ألفيش (ساو باولو) ودانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) ورينان لودي (أتلتيكو مدريد الإسباني) وتياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي) وإيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) ورودريغو كايو (فلامنغو).للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) وأرثر (برشلونة الإسباني) وفابينيو (ليفربول الإنكليزي) وماتيوس هنريكه (غريميو) وفيليبي كوتينيو (بايرن ميونيخ الألماني) ولوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي).للهجوم: إيفرتون (غريميو) وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وغابريال باربوسا (فلامنغو) وريشارليسون (إيفرتون الإنكليزي) ونيمار (باريس سان جرمان) وغابرييل جيسوس (مانشستر سيتي).

