محلية

تصدر خبر في وسائل الاعلام المختلفة قبل يومين مفاده بأن اللجنة السداسية المكلفة برفع الايقاف الرياضي قد انهت اعمالها وحققت الهدف من انشائها وهو رفع الايقاف الرياضي... الخ. ياليت نعرف ماهي الخطوات التي تمت سواء باصدار قوانين جديدة او نظم اساسية جديدة من صالح الرياضة الكويتية...؟ الذي شاهدته وقرأته وتم تطبيقه جاء من طرف واحد يملي الاوامر والحكومة تطبق من غير اي اعتراض !!! اي ان نتيجة خلافنا مع الهيئات الرياضية الدولية جاء بنتيجه 9/1 للمنظمات الدولية؟ وللاسف لحد الان لا اعلم ما هي النتيجة (واحد) التي حصلنا عليها من هذا الصراع الاداري والقانوني....؟ لا يهمني ما تم لرفع الايقاف الرياضي ولكن ما همني وازعجني هو ما تم بخصوص النظم الاساسية للاندية الرياضية والتي تعتبر جمعياتها العمومية هي سبب ازمة الرياضة الكويتية (في الاساس).

فقد نبهنا وطلبنا وناقشنا وانتقدنا موضوع الحصول على موافقة النادي لضم الاعضاء الجدد؟ حيث جاءت بعض الاندية بنظم وشروط خيالية تهدف بشكل كبير وواضح من ان تكون هذه الشروط التعجيزية موجودة.... فللعلم في الصيف الماضي تقدمت بطلب العضوية لنادي مانشستر يونايتد فتم الطلب مني بدفع مبلغ 35 جنيه استرليني فقط (14 ديناراً فقط) من غير ان يزكيني ثلاثمائة عضو من النادي؟؟؟ فهل سننسحب من عضوية انديتنا المحلية لكي نسجل العضوية في نادي عريق تم انشاؤه قبل مئة وخمسين سنة وصاحب انجازات عالمية؟ والامر الاخر كان مهزلة رسوم الترشح لمجلس الادارة بمبالغ غير مفهومة ولا يمكن ان يدفعها اي عاقل (500 دينار للترشيح الفردي وعشرة الاف دينار للقائمة) هذين البندين هما عصب تشكيل مجالس ادارة انديتنا التي تملكها الحكومة وتصرف عليها (للعلم وافتخر بها بان النادي العربي هو الوحيد الذي لم يعتمد هذه الشروط؟ فما أقرته هذه اللجنة في اعتقادي هي من سيدمر الرياضة الكويتية اذا صدق ان اللجنة انهت اعمالها؟ فهل سندخل في صراع جديد ام اننا موافقون كرياضيين هواة ومتطوعون بأن نكون اداة للتجار والاقطاعيين في بعض الاندية الرياضية؟ خسارة على الجهود التي بذلت لتصحيح المسار وضياع جهود الرياضيين لثلاث سنوات والمصاريف التي صرفت للجنة السداسية ذهابا وايابا لسويسرا لكي تقر هذه القوانين. اعتقد ان انتهاء عملهم هو المكافأة التي حصلنا عليها والان علينا البحث عن كيفية تنظيم الوضع الرياضي الذي خلفته هذه اللجنة.... وليعلم الجميع بأن ما تم فيها من عمل جاء مخالفا لما كان السبب في ايقاف الرياضة... والله من وراء القصد.

