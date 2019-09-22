محلية

يختتم الكويت استعداداته اليوم لمواجهة الشرطة العراقي في إياب دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال غداً على ستاد كربلاء الدولي، اذ يتطلع الأبيض الى تكرار تفوقه على منافسه العراقي بعد ان فاز عليه ذهابا 3 1.

وفور وصوله الى مدينة كربلاء خاض الأبيض حصة تدريبية خفيفة في المسبح التابع للفندق الذي يقيم فيه الوفد بهدف التخلص من التعب وعناء السفر، كما خاض الفريق حصة تدريبية يوم امس ركز خلالها المدرب السوري حسام السيد على النواحي الخططية التي سينفذها اللاعبون على ارض الميدان، فيما يخوض الأبيض المران الرئيسي اليوم على ملعب المباراة التي سيقودها الحكم التونسي يوسف السرايري.

واختار السيد 22 لاعبا في هذه الرحلة هم: حميد القلاف، مصعب الكندري ، فواز الفضلي، حسين حاكم، فهد حمود، شريدة الشريدة، سامي الصانع،فهد الهاجري، عبد الله البريكي، دييغو كالديرون، سيسوكو، يوسف ناصر، فيصل زايد، حسين الحربي، شاهين الخميس، عمرو ميداني، يوسف الخبيزي، خالد القحطاني، راضي جمال، مشاري غنام، أحمد حزام وجمعة سعيد، لكن مشاركة الأخير غير مؤكدة بسبب معاناته من اصابة تعرض لها خلال لقاء ودي ضد السالمية.

بدوره انتقل وفد الشرطة امس الى كربلاء قادما من العاصمة بغداد، تمهيدا لمواجهة الكويت إذ يتمتع الفريق بمعنويات عالية بعد ان استهل حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري المحلي بالفوز 2 -1 على منافسه الحدود، كما ان الفريق سيبذل ما في وسعه لتحقيق فوز يؤهله الى الدور ثمن النهائي من البطولة العربية.

