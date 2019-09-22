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كاظمة والتضامن للتعويض أمام اليرموك والساحل

راشد خلف
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الأحد 22 سبتمبر 2019

يسعى كاظمة لتعويض خسارته في الجولة الأولى من الدوري الممتاز عندما يستضيف اليرموك اليوم في الجولة الثانية من المسابقة والتي تشهد اليوم أيضاً لقاءً آخر يجمع التضامن مع الساحل على ملعب الأول.
وخسر البرتقالي مباراته الأولى أمام الكويت بنتيجة 1-3، وبالمثل خسر اليرموك أمام الشباب بهدفين لهدف، ويتطلع كاظمة لتجاوز عقبة اليرموك اليوم وتسجيل فوزه الأول، ومحو الصورة الباهتة التي ظهر عليها الفريق في مباراته الرسمية الأولى تحت قيادة مدربه الجديد بوريس بونياك. كما لم يظهر محترفو الفريق بالمستوى المطلوب حيث شارك الثلاثي: التوغولي سادات أكوريكو ومواطنه لالاويلي اتاكورا، والبرازيلي برونو باولو منذ البداية ونزل مواطنه ولوكاس غاما في الشوط الثاني وغاب انطونيو أكيونو بسبب الاصابة.
في المقابل، كانت بداية اليرموك الصاعد من دوري الدرجة الأولى مخيبة للأمال بعد الخسارة أمام الشباب في الجولة الأولى، وبالتأكيد فأن الفريق الذي يقوده الوطني هاني الصقر لا يريد أن يتلقى خسارة ثانية تبقيه في قاع الترتيب، خصوصاً أن الفريق يرغب في البقاء طويلاً في الدوري الممتاز.
وفي المباراة الثانية، يسعى الساحل الى تسجيل فوزه الثاني بعد البداية القوية التي حققها فريق المدرب عبدالرحمن العتيبي بالفوز على النصر، فيما يتطلع التضامن الذي يقوده الصربي زيلكو ماركوف الى تعويض الخسارة التي تلقاها في الجولة الأولى على يد القادسية بثلاثية نظيفة.


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