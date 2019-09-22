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اختتم الأزرق مشواره في تصفيات بطولة آسيا 2020 للناشئين «تحت 16 عاماً» بالتعادل 1 -1 مع منتخب الأردن (المضيف) في اللقاء الذي جرى اول من امس على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم الأزرق عبر هدف ثامر السليلي في الدقيقة 19، قبل أن يدرك الأردن التعادل بواسطة محمد عبيدات (28).

وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فاز منتخب طاجيكستان على نيبال 7-0 على ذات الملعب.

وتصدرت طاجيكستان ترتيب فرق المجموعة برصيد 9 نقاط مقابل 7 للأردن من 3 مباريات لكل منهما، وحلت الكويت ثالثا برصيد 5 نقاط من أربع مباريات ونقطة لنيبال ولا شيء لسريلانكا.وتقام الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة اليوم، حيث تلتقي طاجيكستان مع الأردن في صراع الصدارة، وسريلانكا مع نيبال، فيما ودع الأزرق التصفيات نهائياً.

