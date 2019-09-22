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تقدم الاتحاد الكويتي لرفع الاثقال امس بطلب شفوي لاستضافة بطولتي آسيا 2021 وبطولة العالم 2022 للعبة. وقال رئيس الاتحاد طلال الجسار في بيان صحافي امس انه تقدم بطلب شفوي لنظيريه في الاتحادين الاسيوي والدولي على هامش اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي المقام في تايلند حاليا.واوضح ان طلب الكويت لاستضافة البطولتين حظي بترحيب كبير لافتا الى انه سيتم تقديم الطلب رسميا خلال بطولة العالم التي ستقام في مصر مارس المقبل. واعرب عن الشكر للهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية لدعمهما الرياضة بشكل عام ورياضة رفع الاثقال بشكل خاص وتذليلهما كل العقبات التي تواجه الاتحاد.

