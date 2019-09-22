محلية

زاد منتخب الكويت غلته في دورة غرب آسيا البارالمبية الثانية التي تقام في الاردن باحرازه اول من امس ثماني ميداليات متنوعة ليصل اجمالي حصيلته من الميداليات الى 23.واستطاع لاعبو المنتخب عبدالله الصالح وضاري بطي وباسمة نجم حصد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات دفع الجلة فيما احرز اللاعبون حمد حجي وفيصل سرور ميداليتين فضيتين واخرى برونزية للاعب ياسر المسلم في نفس المنافسات.وفي سباق الجري 400 متر حقق اللاعبان عبدالله احمد العنزي وعبدالله علي العنزي ميداليتين برونزيتين كل في فئته من الاعاقة.وتنوعت ميداليات المنتخب حتى منافسات اليوم قبل الختامي بين خمس ميداليات ذهبية و10 فضيات وثماني برونزيات بمجموع 23 ميدالية ثلاثة منها في منافسات كرة الطاولة والباقي في العاب القوى.وفي منافسات كرة السلة بلغ المنتخب الكويتي المباراة النهائية (اقيمت امس ضد العراق) بعد تغلبه على نظيره العماني 56 - 33 في الدور نصف النهائي.

