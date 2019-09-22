loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الشمري ثانياً في «النرويج للدراغ ريس»


نال المتسابق حسين الشمري المركز الثاني على الترتيب العام في منافسات سباقات السرعة (دراغ ريس) فئة «توب دور سيملر» التي اختتمت اخيرا في النرويج.وقال الشمري لـ«كونا» عقب عودته للبلاد امس ان السباق كان مميزا واظهر المتسابقون فيه مستوى عال عكس المهارات الفنية لديهم حتى اخر لحظة من السباق.وتقدم بجزيل الشكر للهيئة العامة للرياضة ونادي باسل الصباح وكل من دعمه في هذه البطولة ما اسفر عنه تحقيق مثل هذه النتائج الايجابية.واكد عزمه مواصلة تقديم المستويات العالية في مختلف المشاركات الاقليمية والدولية المقبلة لرفع علم الكويت ولتمثيل رياضة المحركات الكويتية واظهارها بالصورة المنشودة من قبل الجميع.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأخبار الخاصة

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة