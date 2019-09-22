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نال المتسابق حسين الشمري المركز الثاني على الترتيب العام في منافسات سباقات السرعة (دراغ ريس) فئة «توب دور سيملر» التي اختتمت اخيرا في النرويج.وقال الشمري لـ«كونا» عقب عودته للبلاد امس ان السباق كان مميزا واظهر المتسابقون فيه مستوى عال عكس المهارات الفنية لديهم حتى اخر لحظة من السباق.وتقدم بجزيل الشكر للهيئة العامة للرياضة ونادي باسل الصباح وكل من دعمه في هذه البطولة ما اسفر عنه تحقيق مثل هذه النتائج الايجابية.واكد عزمه مواصلة تقديم المستويات العالية في مختلف المشاركات الاقليمية والدولية المقبلة لرفع علم الكويت ولتمثيل رياضة المحركات الكويتية واظهارها بالصورة المنشودة من قبل الجميع.