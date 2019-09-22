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اختتم الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جولته في منطقة وسط آسيا بزيارة العاصمة الطاجيكية دوشنبه التقى خلالها مع رئيس الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم رئيس اتحاد منطقة وسط آسيا لكرة القدم رستم امام علي والمسؤولين في الاتحاد المحلي.

وأكد بن ابراهيم التزام الاتحاد القاري ببناء علاقات قوية مع الاتحادات الوطنية والاقليمية في اطار رؤية (آسيا واحدة، هدف واحد)، مشدداً على أن قوة الاتحاد الآسيوي تأتي من خلال وحدة أعضائه وتكاتفهم في سبيل تحقيق المصالح العليا لكرة القدم الآسيوية. واعرب عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم في سبيل تطوير منظومة اللعبة في البلاد والعمل على زيادة شعبيتها وتعزيز القدرات التنافسية للمنتخبات الوطنية في المحافل الاقليمية والقارية.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنجاحات منتخب طاجيكستان الذي حصد الفوز خلال أول مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ،مبينا ان البداية الايجابية للمنتخب الطاجيكي تعد مؤشرا طيبا للمستوى المتنامي في مستواه الفني وانعكاسا للجهود المبذولة من الاتحاد المحلي في تهيئة الظروف المثالية للمنتخب من أجل المنافسة القوية في التصفيات. وأشار الى أن احتضان طاجيكستان لمقر اتحاد وسط آسيا لكرة القدم في دوشنبه، يؤكد ريادتها في المنطقة كما أنه يلقي بمسؤولية اضافية لرعاية كرة القدم في وسط آسيا ، مؤكدا دعم ومساندة خطط و برامج الاتحاد التطويرية في مختلف المجالات.

من جانبه رحب رستم امام علي بزيارة رئيس الاتحاد الآسيوي الى طاجيكستان مؤكدا ان الزيارة تعبر عن سياسة التواصل المستمر التي ينتهحها مع الاتحادات الوطنية الآسيوية منوهاً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد القاري من أجل مستقبل أفضل للعبة في القارة الآسيوية. واشاد رئيس الاتحاد الطاجيكي بدعم الاتحاد الآسيوي وخص بالذكر مشروع الملاعب المصغرة الذي تم تدشينه قبل عامين بدعم الاتحاد القاري والذي كان آثار ايجابية في تعزيز البنية التحتية للاتحاد المحلي.

