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وفاة طفل زملكاوي في حادث سير


توفي طفل زملكاوي يدعى أدهم الكيكي في طريقه إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لحضور مباراة كأس السوبر المصري بين الأبيض والأهلي. وتعرضت الحافلة التي كانت تقل الطفل وأسرته إلى حادث سير نتج عنه  وفاته على الفور وإصابة والده وشقيقته وشقيقه وتم نقلهم للمستشفى. وعبر مسعد الكيكي والد الطفل عن شعوره بالحزن الشديد لفقدان نجله الذي كان يبلغ من العمر 8 أعوام. وقال إن السيارة التي كان يستقلها أنصار الزمالك انقلبت فجأة وهو ما أدى لوفاة نجله في الحال كما أن شقيقته (16 عاماً) تعرضت لكسر في القدم وستخضع لعملية جراحية. وأضاف: «تعرضت لكدمات في جسمي وكذلك نجلي يوسف الذي كان يرافقني أيضا وحالتنا مستقرة وزوجتي منهارة بعد خبر وفاة أدهم، وأتمنى أن يرزقنا الله الصبر والسلوان».


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