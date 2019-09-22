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مرتضى يصطدم بمجلس الأهلي


نشبت أزمة حادة في مقصورة ملعب برج العرب بالإسكندرية بعد نهاية مباراة كأس السوبر المصري. ووقعت الأزمة عندما كان مرتضى منصور رئيس الزمالك في طريقه للخروج من المقصورة مع أعضاء مجلس إدارة ناديه حيث وجد مسؤولي الأهلي يلتقطون صورة «سيلفي» فاشتبك معهم لفظيا. ورد محمد مرجان مدير النادي الأهلي على مرتضى فنشبت مشادة حامية لكن رجال الأمن فصلوا بين مسؤولي الناديين. وقال مرتضى: «للأسف ارتكب خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حركة غير أخلاقية بيده بعد هدف التقدم للأهلي ثم كررها بعد الهدف الثاني». وتابع: «فوجئت بخروج محمد مرجان مدير النادي الأهلي عن النص وتجاوزاته بألفاظ خارجة ضدي في المقصورة بعد نهاية المباراة بعد أن ذهبت لمعاتبة مسؤولي الأهلي على حركة مرتجي».


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