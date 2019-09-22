دوليه

أنقذ المدافع الشاب سعيد جمعة فريقه العين من الاحراج وقاده لفوز صعب وقاتل على حساب ضيفه الاتحاد كلباء 3-2 الجمعة في ختام المرحلة الاولى من الدوري الاماراتي. وسجل جمعة (21 عاما) هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعدما تلقى عرضية من الياباني تسوكاسا شيوتاني سددها أرضية حاول حارس مرمى كلباء يوسف الزعابي صدها دون ان ينجح في ذلك. وتقدم العين صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب (13 مرة) سريعا عبر التوغولي لابا كودجو (7)، لكن مواطنه بينيل مالابا ادرك التعادل للاتحاد كلباء (19). واعاد جمال معروف التقدم للعين (54)، وعادل مالابا مجددا قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الاصلي، قبل ان يتدخل جمعة ويقود اصحاب الارض الى فوز افتتاحي صعب. وقال جمعة «حصدنا ثلاث نقاط مهمة وبعد جهد كبير، كان كلباء منافسا قويا، والمهم اننا خرجنا بالفوز». وحقق الفجيرة بقيادة مدربه الجزائري مجيد بوقرة والذي كان مهددا بالهبوط حتى المرحلة الاخيرة في الموسم الماضي مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على ضيفه الوحدة بهدف وحيد سجله عبدالله صالح في الدقيقة 81.وتعادل النصر وضيفه الوصل صفر-صفر في دربي دبي. وافتتحت المرحلة الخميس بفوز الشارقة حامل اللقب على خورفكان 2-0، وشباب الاهلي على حتا 3-0، والجزيرة على الظفرة 2-0.

