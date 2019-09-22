دفتر أحوال

تحفظ رجال الإدارة العامة للجمارك على 3 شحنات تحمل بضائع مقلدة لماركات عالمية وذلك بعد إعداد محضر ضبط جمركي تمهيداً لإتلافها، وجاء التحفظ على البضائع عقب التواصل مع وزارة التجارة والتأكيد على ان البضائع المضبوطة مقلدة ومخالفة لحقوق الملكية الفكرية.

وكان رجال الشحن الجوي اشتبهوا في محتويات 3 شحنات بعدد طرود تصل إلى نحو 280 طرداً وتزن ما يزيد عن 6 آلاف كيلو غرامات وجميعاً واردة من دولة آسيوية عبر ميناء خليجي، وعليه تم إرسال عينات من المضبوطات إلى الجهات المختصة والتي بدورها أكدت ان الطرود المحملة بساعات وحقائب ونظارات وشواحن وإكسسوارات مقلدة ومخالفة لحقوق الملكية الفكرية.

