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بعد فصل التيار الكهربائي عنه

سيطرة إطفائية على حريق محول كهرباء في مدينة سعد العبدالله


سيطر رجال الاطفاء على انفجار وحريق وقع مساء الاول من أمس في محول للكهرباء في احدى المدارس في مدينة سعد العبدالله خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.
ووفق مصدر اطفائي الى ان بلاغا ورد مساء اول أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق وحدوث انفجار في مدينة سعد العبدالله وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركز الجهراء الحرفي ومركز التحرير لموقع الحريق حيث تبين ان محول كهرباء في احدى المدارس حدث به انفجار واندلاع حريق وتسبب في هدم جزء من حائط المدرسة واتلاف الابواب، فتمت محاصرت النار بعد ابلاغ المسؤولين في وزارة الكهرباء الذين قاموا بقطع التيار الكهربائي، ومن ثم مكافحة النار واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.
وأكد المصدر الى ان تحقيق فتح لمعرفة أسباب حدوث انفجار واندلاع الحريق.


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