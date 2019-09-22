دفتر أحوال

قضت محكمة الاسرة برفض دعوى مواطن ضد طليقته مطالباً باسقاط حضانتها لابنائها مدعياً انها لا تؤتمن على حضانة ابنائه لوجود محادثات عبر الواتساب مع شخص غريب وسفرها المستمر.

وتتلخص تفاصيل الدعوى في أن المدعي اقام دعواه ضد طليقته لاسقاط حضانتها للابناء على سند من انها لا تؤتمن على حضانة الابناء لوجود محادثات مع شخص غريب عبر وسائل التواصل الاجتماعية «الواتساب» وسفرها المستمر.

وحضر المحامي جراح هادي العنزي عن الطليقة أمام المحكمة وقال إن الدعوى المقامة ضد موكلته من طليقها ما هي إلا نتاج انفصال الاسرة ما ادى لفتح الباب على مصراعيه للفجور في الخصومة والتعنت بها وإلقاء وابل التهم دون التريث والتأكد والتيقن منها فما حوته مستندات المدعي من صور محادثية بين موكلته واخر ولا تعني بالضرورة لوجود علاقة آثمة على حد قول المدعي والتي لا يجوز الاخذ بها كقرينة على عدم أمانة موكلته «الطليقة» على الابناء، وان ادعاء المدعي ما هي إلا افتراءات لا تصل لمرحلة الدليل اليقيني أمام المحكمة.

وطالب العنزي برفض الدعوى لعدم صحة اقوال المدعي وعدم معقولية المستندات التي قدمها المدعي ضد طليقته، واخذت المحكمة بدفاع العنزي وقضت برفض الدعوى.

