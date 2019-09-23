أول النهار

وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له الى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الاميركية لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله الى مطار (جي اف كندي) الدولي مدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد والمستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله وكيل الشؤون الاعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي وسفير الكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية الشيخ سالم عبدالله الجابر ومندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي وأعضاء السفارة الكويتية والمندوبية الدائمة. وأعرب سموه في تصريح صحافي لدى وصوله عن تقدير الكويت للدور الحيوي والفاعل الذي تقوم به الأمم المتحدة لمواجهة التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة وجهودها المستمرة الرامية الى حفظ السلم والأمن الدوليين ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم.

وثمن سموه جهود الأمين العام أنطونيو غوتيريس لخدمة أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز التعايش السلمي والتعاون الدولي في مختلف المجالات. وأكد سموه حرص الكويت على التعاون مع الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها ووكالاتها وبرامجها لمواجهة التحديات والمخاطر المختلفة التي تهدد العالم مشيدا سموه بالتعاون المتميز القائم بين الكويت والمنظمة الدولية.

ودعا سموه المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في ايقاف الحروب وانهاء الأزمات التي تشهدها بعض مناطق العالم وتضافر الجهود الدولية لمكافحة التطرف والارهاب الذي تزايدت مخاطره في السنوات الأخيرة وكان النصيب الأكبر منها منطقة الشرق الأوسط. وأكد سموه أن الكويت حريصة على مواصلة دورها الرائد في تعزيز السلام والاستقرار في العالم ودعم جهود التنمية لتوفير الحياة الكريمة لمختلف الشعوب اضافة الى دورها الانساني المتميز في معالجة الكوارث والأزمات وتقديم مختلف أوجه الدعم للشعوب المنكوبة.

