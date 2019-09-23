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استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وذلك في مقر إقامة سموه في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد اطمأن أمير دولة قطر على صحة صاحب السمو أمير البلاد ونتائج الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح. وقد أعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه أخوه سمو الشيخ تميم بن حمد من طيب المشاعر التي تجسد عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر المقابلة نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق وذلك في مقر إقامة سموه في الولايات المتحدة.

وقد اطمأن رئيس جمهورية العراق على صحة صاحب السمو الأمير وعلى نتائج الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح. وقد اعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه الرئيس الدكتور برهم صالح من طيب المشاعر التي >تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر المقابلة نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بعث ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية مشيدا سموه بما يشهده البلد الشقيق من نهضة تنموية بارزة وانجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها المملكة العربية السعودية واصبحت محل اعتزاز الجميع منتهزا سموه هذه المناسبة للتأكيد على عمق اواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وعلى عرى الروابط الاخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين سائلا سموه المولى تعالى ان يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية وان يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة امس ان «صحة صاحب السمو أمير البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى على ما يرام، وسموه في أحسن حال كما رأيتموه، وقد أبلغني تحياته الى كل أبناء الشعب الكويتي وكذلك أبلغت سموه تحيات ودعوات كل الشعب الكويتي».

وأضاف «جميعنا وكل من هو حول سموه كان يطالبه بألا يستعجل في قطع اجازته لأنه بحاجة الى مزيد من الراحة» مضيفا انه «بعد انتهاء فترة راحة سموه سيعود الى البلاد سالما معافى مشافى بإذن الله».