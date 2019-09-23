الأولى

اكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد حرص الجيش بجميع قواته البرية والجوية والبحرية على الوصول لاقصى درجات الاستعداد واليقظة والاستمرار في اتخاذ جميع التدابير التي تضمن توفير الحماية لحدود البلاد واجوائها. (طالع ص 05)

جاء ذلك في كلمة وجهها الشيخ ناصر خلال اجتماعه في قصر السيف امس بمجلس الدفاع العسكري، ونقلها بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع.

وشدد الشيخ ناصر الصباح على ضرورة قيام وسائل الاعلام بدورها في مثل هذه الاوضاع والحرص على استقاء جميع الاخبار من مصادرها الرسمية حفاظا على قوة وتماسك الجبهة الداخلية للبلاد ولقطع الطريق امام اية وسيلة اعلامية تحاول بث الشائعات بهدف زعزعة ثقة افراد المجتمع بمؤسساته العسكرية.

ودعا الجميع الى عدم الالتفات الى ما تروجه بعض الحسابات في برامج التواصل الاجتماعي من اخبار ومعلومات لا علاقة لها بالواقع ولا تستند إلى مصدر رسمي يمكن الرجوع اليه. واستمع الشيخ ناصر خلال الاجتماع الى ايجاز من كبار قادة الجيش اشتمل على اخر التطورات والاحداث التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن وما تم اتخاذه من اجراءات احترازية ورفع لحالة الاستعداد والجهوزية لبعض القوات بحسب ما تقتضيه الاوضاع.

وكان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة قام اول من امس السبت بزيارة تفقدية إلى كل من مركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ ناصر اطمأن خلال الزيارة على جميع الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان، مؤكدا ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جهوزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة.

من جانبه، قام رئيس الأركان الفريق الركن محمد الخضر بجولة تفقدية لبعض المواقع التابعة لسلاح الدفاع الجوي بالمنطقة الشمالية. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الجولة هدفت إلى الاطلاع على سير العمل في المهام المناطة بهذه القوة وتفقد عمل الوحدات عن كثب في موقعها الميداني وأخذ جميع الإجراءات والاحتياطات الاحترازية. وأضافت أن الخضر حث في كلمة ألقاها خلال الجولة الضباط وضباط الصف على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء المتواصل سائلا المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان.